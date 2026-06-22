Saltillo refuerza limpieza de rejillas pluviales tras lluvias

SALTILLO, COAH.- La Dirección de Servicios Primarios de Saltillo reforzó durante el fin de semana las labores de limpieza de rejillas pluviales, retiro de basura y atención de reportes ciudadanos, tras las lluvias registradas en la ciudad.

El director de la dependencia, Aníbal Soberón, informó que los trabajos se realizaron de manera coordinada con distintas áreas municipales, entre ellas Obras Públicas y Medio Ambiente, con el objetivo de atender oportunamente los efectos de las precipitaciones.

"Estuvimos trabajando en equipo todas las áreas operativas del municipio. Medio Ambiente estuvo retirando árboles, Servicios Primarios limpiando rejillas y retirando basura, además de realizar labores de barrido y desazolve en distintos sectores de la ciudad", señaló.

El funcionario precisó que el servicio de recolección domiciliaria de basura continúa operando con normalidad, pese a las condiciones climáticas, gracias a la incorporación de nuevas unidades recolectoras que permiten cumplir con las rutas y horarios establecidos.

Sin embargo, reconoció que durante las lluvias aumenta considerablemente la carga de trabajo relacionada con la limpieza de infraestructura pluvial, debido a la acumulación de residuos en alcantarillas y rejillas.

Soberón hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, arroyos o tiraderos clandestinos, ya que gran parte de los desechos que obstruyen el sistema pluvial provienen de estas prácticas.

"La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Pedimos a la gente que no tire basura por la ventanilla del automóvil ni abandone muebles o residuos en arroyos y lotes baldíos", expresó.

Asimismo, advirtió que el municipio mantiene operativos de vigilancia e inspección para sancionar a quienes sean sorprendidos depositando basura en sitios no autorizados.

Entre los puntos donde se registra reincidencia en la acumulación de residuos que bloquean las rejillas, mencionó sectores del bulevar Antonio Cárdenas, la calle Francisco Coss, la colonia Nazario Ortiz Garza y diversos puntos de la colonia Teresitas.

"El problema es que limpiamos las rejillas y vuelven a llenarse por la basura que se arroja en la calle. Por eso necesitamos la participación de la ciudadanía", comentó.

Además de las labores preventivas, informó que continuarán los trabajos de retiro de material arrastrado por las corrientes de agua en vialidades como la calle Reynosa y el bulevar Mirasierra, donde se realizaron desazolves durante las lluvias.

Finalmente, recordó que el municipio recolecta alrededor de 900 toneladas diarias de basura domiciliaria y reiteró que el objetivo es mantener libre la infraestructura pluvial para reducir riesgos de inundaciones y afectaciones durante la temporada de lluvias.