Alcanza rickettsia letalidad del 70%

SALTILLO, COAH.- La rickettsiosis mantiene una alta tasa de letalidad en Coahuila, donde durante la presente temporada se han registrado 12 casos y entre siete y ocho fallecimientos, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez.

El funcionario explicó que la mortalidad asociada a esta enfermedad se acerca al 70 por ciento y atribuyó esta situación a que los pacientes suelen llegar a los hospitales cuando el padecimiento ya presenta complicaciones avanzadas. "El principal problema es que los pacientes llegan tardíamente a los hospitales, cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa complicada", señaló.

Indicó que, en muchos casos, las personas acuden primero a consultorios anexos a farmacias o a unidades de primer nivel de atención, donde no siempre se identifica oportunamente la posibilidad de rickettsiosis.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reforzó la capacitación dirigida a médicos de primer contacto y distribuyó material informativo para fortalecer la detección temprana de la enfermedad. Aguirre Vázquez destacó que, ante síntomas compatibles y antecedentes de convivencia con mascotas o exposición a garrapatas, debe considerarse la posibilidad de rickettsiosis desde el primer momento e iniciar el tratamiento de manera oportuna, incluso antes de contar con una confirmación diagnóstica. "Si una persona presenta síntomas compatibles y tiene antecedentes de convivencia con mascotas o exposición a garrapatas, debe considerarse la posibilidad de rickettsiosis desde el inicio y comenzar el tratamiento oportunamente", explicó.

En otro tema, el secretario informó que hasta el momento no existe ningún caso de gusano barrenador en seres humanos en Coahuila. Precisó que los únicos reportes registrados corresponden a cuatro o cinco perros afectados, los cuales ya reciben tratamiento médico. Asimismo, aclaró que esta enfermedad no se transmite de persona a persona ni de animales a humanos de forma directa, sino que es provocada por la denominada "mosca del Nuevo Mundo", que deposita sus huevecillos en heridas abiertas donde posteriormente se desarrollan las larvas. Por ello, recomendó mantener una adecuada higiene de las lesiones cutáneas, realizar curaciones oportunas y utilizar insecticidas o antibióticos cuando sean prescritos por personal médico para prevenir infestaciones.

Finalmente, informó que las enfermedades gastrointestinales registran actualmente un incremento de entre 15 y 20 por ciento en la entidad debido a la temporada.