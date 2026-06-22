Graduación de 80 jóvenes en la Escuela Normal Experimental de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El profesor Virgilio Nieto López, director de la Escuela Normal Experimental "Profesor Federico Borjón de los Santos", reconoció el respaldo del alcalde Óscar Ríos Ramírez en favor de la educación, durante la ceremonia de anuncio de la próxima graduación de la generación 2022-2026. El evento se celebrará el 8 de julio a las 18:00 horas en el auditorio de un plantel educativo en esta ciudad.

Nieto López informó que alrededor de 80 jóvenes egresarán como maestros, consolidando un nuevo grupo de profesionales que se integrarán al sistema educativo. La ceremonia marcará el cierre de un ciclo formativo y el inicio de una etapa laboral para los futuros docentes.

El director destacó que, tras una petición realizada por la comitiva de egresados, el alcalde respondió de inmediato con una aportación económica de 35 mil pesos destinada al baile de graduación. Este gesto, dijo, refleja la disposición del edil para atender las necesidades de la comunidad estudiantil.

Recordó que, desde su llegada a la dirección del plantel hace un año, solicitó apoyo para la rehabilitación de las instalaciones educativas, encontrando siempre respuesta favorable por parte del ayuntamiento. "El respaldo ha sido constante y lo reconocemos a nombre de toda la comunidad normalista", expresó.

Además de la inversión en infraestructura escolar, Nieto López subrayó que el alcalde ha impulsado mejoras en alumbrado público con luminaria LED, lo que contribuye al desarrollo integral del municipio y, a la seguridad de la comunidad educativa. La sinergia entre autoridades municipales y el plantel ha permitido fortalecer las condiciones de enseñanza.

La graduación de la generación 2022-2026 se perfila como un acto de relevancia para San Juan de Sabinas, no solo por el número de egresados, sino por el compromiso institucional de apoyar a la educación como motor de progreso social. El evento será también un reconocimiento al esfuerzo de estudiantes, docentes y autoridades municipales.