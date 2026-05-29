San Buenaventura celebra su historia en el 278 aniversario de su fundación

San Buenaventura, Coah. – En el marco del 278 aniversario de la fundación de San Buenaventura, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por integrantes del Cabildo, autoridades educativas, representantes de la sociedad civil y familias sambonenses, encabezó la ceremonia solemne para conmemorar la historia, identidad y legado de este municipio.

Desde temprana hora, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, envió una felicitación al pueblo de San Buenaventura, reconociendo la hospitalidad, tradiciones y valores que durante casi tres siglos han distinguido a sus habitantes y fortalecido el tejido social de la comunidad.

Como parte de los festejos, el Cabildo celebró una Sesión Solemne en el Auditorio Municipal, donde se recordó la historia de quienes dieron origen al municipio y se destacó la importancia de preservar la memoria histórica como un elemento fundamental para fortalecer la identidad de las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez señaló que cada año, durante el mes de mayo, se realiza esta ceremonia para honrar los orígenes de San Buenaventura y reconocer a las personas que han contribuido significativamente al desarrollo del municipio.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega de la Presea "Manuel Neira Barragán", máxima distinción otorgada por el Ayuntamiento a ciudadanos ejemplares por su trayectoria y aportaciones a la comunidad.

En esta edición, el reconocimiento fue otorgado al doctor Humberto Rodríguez González, luego de que el Cabildo analizara diversas propuestas presentadas por los regidores y determinara por unanimidad reconocer su destacada trayectoria profesional, así como su vocación de servicio y labor humanitaria en beneficio de numerosas familias sambonenses.

La semblanza del homenajeado fue presentada por la regidora de Educación, María Luisa García, quien destacó sus aportaciones en el ámbito médico y su compromiso permanente con la comunidad.

"Sin duda ha sido una de las personas que más ha sobresalido dentro de nuestro municipio, no solamente por su desarrollo profesional, sino también por la labor altruista que ha realizado en beneficio de muchas familias", expresó el alcalde.

Al recibir la presea, el doctor Humberto Rodríguez agradeció la distinción y recordó con emoción sus raíces en el Ejido El Cerrito, lugar donde nació y dio sus primeros pasos hacia la profesión médica.

Compartió recuerdos de su infancia, de la escuela rural construida con paredes de piedra donde inició su formación académica y de las dificultades que enfrentaban las familias para acceder a servicios de salud debido a la distancia entre las comunidades rurales y la cabecera municipal.

Motivado por esa realidad, decidió continuar sus estudios y construir una carrera que lo llevaría a convertirse en un destacado especialista en cirugía cardiovascular, área en la que ha desarrollado importantes conocimientos y aportaciones a nivel nacional.

Durante la ceremonia se resaltó que su disciplina, talento, perseverancia y vocación humana lo han convertido en un referente de la medicina especializada en México, siendo además un ejemplo de superación para las nuevas generaciones.

Como parte del programa conmemorativo, el historiador y cronista Horacio Domínguez Lara presentó una reseña sobre los orígenes de San Buenaventura, recordando que el poblado fue fundado oficialmente el 28 de mayo de 1748.

"Hoy celebramos el octavo Festival del Centro Histórico; tuvieron que transcurrir 269 años para que se reconociera oficialmente el 28 de mayo como día de la fundación de San Buenaventura", recordó.

Domínguez Lara detalló que las investigaciones incluyeron consultas en archivos franciscanos, reales y parroquiales, así como estudios sobre las antiguas misiones y asentamientos establecidos en la región.

Asimismo, explicó que el primer nombre del poblado fue "Nuestra Señora de Guadalupe", antes de adoptar la denominación de San Buenaventura, y describió el proceso mediante el cual se trazaron la Plaza Principal, la iglesia y los espacios públicos, siguiendo las ordenanzas establecidas durante la época colonial.

Durante su participación, también dio lectura a fragmentos del acta original de fundación, documento en el que el entonces gobernador Pedro de Rábago y Terán dejó constancia oficial del establecimiento del poblado y de la asignación de solares a las familias fundadoras.

Con esta ceremonia, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de preservar la historia, fortalecer la identidad cultural y reconocer a quienes, con su esfuerzo y trayectoria, contribuyen al orgullo y desarrollo de San Buenaventura.