Hombre bajo efectos de drogas atenta contra su vida en incendio de vivienda

Un hombre que se encontraba bajo los efectos de las drogas intentó quitarse la vida mientras un incendio consumía una habitación de una vivienda en la colonia Occidental, situación que obligó a Protección Civil a solicitar apoyo de Seguridad Pública.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil de Frontera, informó que el incidente ocurrió el lunes, cuando los elementos llegaron al domicilio y encontraron un cuarto envuelto en llamas.

El funcionario explicó que, además de combatir el incendio, los elementos tuvieron que intervenir ante la conducta del hombre, quien intentaba ahorcarse y se encontraba completamente intoxicado.

Ante el riesgo para los propios bomberos, fue necesaria la intervención de Seguridad Pública para controlar la situación y poner al hombre a salvo, antes de que Protección Civil pudiera concentrarse en sofocar el fuego.

Palacios Cedillo señaló que este tipo de emergencias se han presentado principalmente en casas abandonadas, donde suelen ingresar personas con problemas de adicción y, en algunos casos, provocan incendios.

Advirtió que estos hechos representan un doble riesgo, pues además de las llamas, los elementos de emergencia desconocen las condiciones en que encontrarán a las personas dentro de los inmuebles y si pudieran reaccionar de manera agresiva.

"Hay que tener mucho cuidado", señaló el director, al destacar que los bomberos deben proteger también su propia integridad al ingresar a una vivienda donde puede haber personas intoxicadas.

Explicó que, al atender un incendio, los cuerpos de emergencia deben determinar no solamente cómo sofocar las llamas, sino también qué originó el fuego y si existen personas en condiciones que puedan representar un riesgo.

Por ello, pidió a familiares y ciudadanos proporcionar a los cuerpos de emergencia información sobre las condiciones del inmueble y de las personas que pudieran encontrarse dentro, especialmente cuando se trate de viviendas abandonadas.

El director de Protección Civil agregó que mantienen acciones preventivas en la pulga de la colonia Bellavista, donde revisan cilindros de gas LP, conexiones y extensiones eléctricas para reducir riesgos de incendios.