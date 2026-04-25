Guardias de Ferromex lo balean con rifles de postas en Frontera

FRONTERA, COAH. — Lo que en un inicio se manejó como un violento asalto terminó siendo un intento de robo frustrado en las inmediaciones de las vías del tren, en la colonia Occidental, donde un hombre resultó severamente lesionado tras recibir disparos con un arma de balines, luego de ser sorprendido presuntamente saqueando vagones.

El afectado, identificado como Alejandro, fue localizado durante la noche inconsciente a un costado de las vías férreas, tras un incidente que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

El incidente en la colonia Occidental

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sujeto habría sido detectado por guardias de seguridad de Ferromex mientras presuntamente intentaba sustraer mercancía de los vagones del tren. Al verse descubierto, intentó huir, lo que derivó en un forcejeo.

De manera extraoficial trascendió que, durante la intervención, los vigilantes habrían accionado un arma de balines contra el presunto ladrón, provocándole múltiples impactos, principalmente en la pierna derecha. A esto se sumaron diversos golpes que lo dejaron inconsciente en el lugar.

Respuesta de las autoridades

Fueron los propios guardias quienes, al percatarse de la gravedad de la situación, dieron aviso a las autoridades, arribando elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos de Ciudad Frontera acudieron al sitio, brindándole los primeros auxilios y trasladándolo posteriormente al Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo observación médica.

Horas más tarde, al recuperar el conocimiento, el hombre pudo rendir su versión de los hechos, mientras que las autoridades ya investigan lo ocurrido para esclarecer responsabilidades y determinar si existió un uso excesivo de la fuerza durante la intervención.