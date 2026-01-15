Agapito Franco se jubila tras más de 20 años de servicio en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En un ambiente lleno de respeto, aplausos y emotividad, el municipio de San Buenaventura rindió un merecido homenaje al agente de tránsito Agapito Franco de la Rosa, quien tras más de 20 años de servicio se jubiló, dejando una huella imborrable en la vida cotidiana de la comunidad.

La despedida oficial se llevó a cabo en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal, sitio donde durante décadas realizó con disciplina y vocación su labor diaria al servicio del orden y la seguridad vial.

Puntualmente a las 3:00 de la tarde, Don Agapito arribó al lugar portando con orgullo su uniforme. Fue recibido con un prolongado aplauso de ciudadanos, compañeros de trabajo, autoridades municipales y familiares, dando paso a los acordes del mariachi que acompañaron el emotivo momento.

Posteriormente, el alcalde Javier Flores Rodríguez dirigió un mensaje en su honor:

"Estimado Agapito, colegas, amigos y familiares aquí presentes. Hoy nos reunimos para celebrar un momento agridulce, pero lleno de significado: la jubilación de nuestro querido Agapito Franco de la Rosa, quien durante muchos años ha servido a San Buenaventura con dedicación y compromiso como agente de tránsito municipal.

Agapito, tu labor ha sido fundamental para garantizar el orden y la seguridad en nuestras calles. Más allá de las multas, tu presencia ha representado un pilar de confianza para nuestros ciudadanos, demostrando un verdadero espíritu de servicio público.

Hoy cierras una etapa profesional, pero tu legado perdurará como un ejemplo para las futuras generaciones de empleados municipales. Tu trabajo termina, pero tu recuerdo se queda con nosotros.

Hoy, en nombre de todo el Ayuntamiento de San Buenaventura y del personal municipal, te entregamos este reconocimiento y extendemos nuestro más sincero agradecimiento por tantos años de entrega.

¡Muchas felicidades por tu merecida jubilación, Agapito! Esta siempre será tu casa."

Desde temprana hora, Don Agapito cumplió por última vez con su recorrido habitual como agente de tránsito en escuelas primarias y jardines de niños, donde alumnos, docentes y padres de familia lo despidieron entre abrazos y muestras de cariño, reconociendo al adulto mayor como uno de los servidores públicos más respetados y queridos del municipio.

Cabe recordar que en años recientes, dentro del marco de la Feria y Aniversario de la Fundación de San Buenaventura, la ciudadanía ya le había rendido un homenaje en vida en la Casa de la Cultura, evento que pudo disfrutar acompañado de su familia, hijos, nietos y bisnietos.

El homenaje concluyó con un convivio amenizado con música, cerrando así una etapa de servicio ejemplar y dando paso a una jubilación digna para quien dedicó su vida a cuidar las calles, proteger al peatón e incluso ser maestro capacitador de vialidad durante las visitas de policías a las escuelas donde los niños se ganaron el corazón del agente ejemplar por servir con honor a San Buenaventura.