Homenaje a José Enrique Venegas en Cuatro Ciénegas: un adiós conmovedor

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con un homenaje lleno de respeto y emotividad, autoridades municipales y elementos de Seguridad Pública despidieron a José Enrique Venegas Vázquez, policía de Cuatro Ciénegas que perdió la vida el pasado lunes a causa de una enfermedad.

El acto se realizó afuera de la corporación donde el oficial laboró durante cinco años, lugar al que acudieron compañeros, familiares y autoridades del Ayuntamiento de Frontera para darle el último adiós a quien describieron como un servidor público comprometido con la ciudadanía.

Fue en punto de las 10:00 de la mañana cuando el féretro fue colocado frente a las instalaciones policiales. Durante la ceremonia, el director de Seguridad Pública, Richards Estrada, y el alcalde Víctor Leija Vega dirigieron unas palabras para reconocer la trayectoria y calidad humana del elemento.

"Nos reunimos con dolor para despedir a un valiente elemento; fue un policía comprometido con su deber y un gran hijo, un esposo dedicado, un padre orgulloso que siempre será su mayor legado. Su partida deja un vacío imposible de llenar en su hogar, pero también en cada rincón de esta comunidad a la que sirvió con gran honor", expresó el edil.

Como parte del homenaje, el director realizó el último pase de lista; al escuchar su nombre, los presentes respondieron al unísono "¡presente!", mientras las sirenas de las patrullas resonaban en señal de despedida. Posteriormente, autoridades y familiares montaron guardia de honor y se guardó un minuto de silencio en memoria del oficial.

Tras la ceremonia, el féretro fue trasladado a la parroquia San José para la misa de cuerpo presente y posteriormente llevado al panteón municipal, donde familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós.

La partida del elemento dejó consternada a su familia, especialmente a su pequeño hijo, así como a sus compañeros de corporación con quienes compartió años de servicio protegiendo a la ciudadanía.