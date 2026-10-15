Sari Pérez Cantú rinde homenaje a mujeres rurales en Frontera

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural en el Ejido Frontera, rindiendo un merecido homenaje a quienes, con su trabajo diario, son pilar fundamental de las comunidades y ejidos del municipio.

Durante el evento, la alcaldesa entregó reconocimientos a cinco mujeres elegidas por sus propias comunidades: María Teresa Hernández Reyna, del Ejido Frontera; San Juana Escobedo, del Ejido Pozuelos de Arriba; Beatriz Hernández, del Ejido Fresnillo; Silvia Quirino, del Ejido Frontera; y Dolores Solís, del Ejido 8 de Enero. La celebración tuvo un momento especial al festejar el cumpleaños de dos de las homenajeadas: la señora Teresa, de 94 años, y Beatriz, de 85, ambas testimonio vivo de fortaleza y legado familiar.

En su mensaje, Pérez Cantú dedicó palabras a las homenajeadas: "La mujer rural es raíz, es fuerza y es esperanza. La verdadera fortaleza no siempre hace ruido; muchas veces se encuentra en las manos que trabajan, en los corazones que nunca se rinden y en la esperanza de quienes salen adelante cuando el camino es difícil", expresó.

Acompañaron a la alcaldesa la directora de la Instancia de la Mujer, Valeria González; el director de Arte y Cultura, Jaime Delgado Quirino; el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez; así como el cuerpo edilicio y comisariados ejidales. La alcaldesa reiteró su gratitud a los comisariados y cuerpos de seguridad que resguardan las zonas rurales.

Con este homenaje, Frontera reafirma su compromiso de reconocer y honrar el papel histórico de las mujeres rurales en el fortalecimiento e impulso de la economía local, la preservación de las tradiciones y la transmisión de valores de generación en generación.