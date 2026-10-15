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Coahuila

San Buenaventura se une a la causa: Bailando por la Vida

Durante la jornada, se recibirán trenzas de cabello para crear pelucas oncológicas para pacientes que lo necesiten.

Por Staff / La Voz - 15 octubre, 2026 - 07:17 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.- Con el propósito de promover la activación física, la solidaridad y el apoyo a mujeres que enfrentan el cáncer, el DIF San Buenaventura invita a la ciudadanía a participar en la actividad "Bailando por la Vida", una tarde llena de energía, convivencia y esperanza.

       

      La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, mantiene una serie de actividades físicas y solidarias dirigidas a fomentar el bienestar de las mujeres y brindar acompañamiento a quienes atraviesan un tratamiento oncológico.

      El evento se llevará a cabo el lunes 19 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en la Plaza Principal, donde participarán los grupos de zumba de San Buenaventura, invitando a las familias a sumarse a esta iniciativa en favor de la salud y la vida.

      Como parte de esta jornada, también se estarán recibiendo trenzas de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, destinadas a apoyar a pacientes que han perdido su cabello a consecuencia de los tratamientos contra el cáncer.

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