San Buenaventura se une a la causa: Bailando por la Vida

San Buenaventura, Coah.- Con el propósito de promover la activación física, la solidaridad y el apoyo a mujeres que enfrentan el cáncer, el DIF San Buenaventura invita a la ciudadanía a participar en la actividad "Bailando por la Vida", una tarde llena de energía, convivencia y esperanza.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, mantiene una serie de actividades físicas y solidarias dirigidas a fomentar el bienestar de las mujeres y brindar acompañamiento a quienes atraviesan un tratamiento oncológico.

El evento se llevará a cabo el lunes 19 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en la Plaza Principal, donde participarán los grupos de zumba de San Buenaventura, invitando a las familias a sumarse a esta iniciativa en favor de la salud y la vida.

Como parte de esta jornada, también se estarán recibiendo trenzas de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, destinadas a apoyar a pacientes que han perdido su cabello a consecuencia de los tratamientos contra el cáncer.