Frontera ajusta gastos operativos y llama a cumplir con el predial

FRONTERA, Coah.- Los recortes presupuestales ya obligaron al Ayuntamiento de Frontera a ajustar gastos, principalmente operativos, mientras la administración revisa el impacto que podrían tener en los recursos disponibles para el próximo año.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que analiza, junto con la Contraloría y la Tesorería municipal, las reducciones registradas, aunque señaló que todavía no cuenta con una cifra precisa.

Explicó que será a principios de año, con la publicación de las participaciones federales en el Diario Oficial de la Federación, cuando se conozca con mayor claridad la disponibilidad de recursos para 2027.

Ante este panorama, indicó que el municipio ha trabajado para fortalecer sus ingresos propios y espera que la fórmula de distribución de participaciones permita obtener un incremento, en lugar de una disminución. Pérez Cantú advirtió que, si los recursos resultan insuficientes, el Ayuntamiento tendría que ajustar sus proyectos de obra pública y los apoyos destinados a la ciudadanía. "Si no tenemos el recurso, pues no podemos hacer la obra", señaló.

Sin embargo, precisó que hasta el momento los ajustes se han concentrado en los gastos operativos de la administración, con el propósito de evitar afectaciones a los trabajos de infraestructura. La alcaldesa agregó que mantendrán las medidas de austeridad en los gastos de oficina para procurar que las obras sean las menos perjudicadas por las reducciones presupuestales.

En este contexto, llamó a la población a cumplir con el pago del impuesto predial, al destacar que representa una fuente de ingresos propios para el municipio. Recordó que actualmente se ofrece un descuento del 15 por ciento en el predial para casa habitación, además de la posibilidad de regularizar adeudos de los cinco años anteriores sin recargos.

Por otra parte, anunció que la próxima semana comenzará un programa integral de bacheo en coordinación con el gobierno del estado, encabezado por el gobernador de Coahuila. Aunque el arranque estaba previsto para este fin de semana, las condiciones climáticas podrían retrasarlo hasta el lunes o martes, debido a que la humedad puede afectar los trabajos de pavimentación.

Detalló que la primera etapa se concentrará en el bacheo y posteriormente se incorporarán acciones de alumbrado público, recarpeteo y otras obras. A estos trabajos se sumarán los proyectos municipales relacionados con agua potable, drenaje y rehabilitación de calles.