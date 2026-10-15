Dos sujetos intentan robar cervezas en tienda de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Con ganas de embriagarse, pero aparentemente sin intención de pagar un solo centavo, dos sujetos intentaron apoderarse de cervezas en una tienda de conveniencia del Fraccionamiento Monclova; sin embargo, sus planes de "pistear" gratis se vinieron abajo cuando los empleados los descubrieron y los hicieron salir corriendo.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en el establecimiento ubicado sobre la calle Juan Gil, donde ambos individuos llegaron en aparente estado inconveniente y comenzaron a molestar a clientes y trabajadores.

El personal les pidió que se retiraran, pero los sujetos hicieron caso omiso y permanecieron durante un buen rato en el exterior del negocio, como si no tuvieran nada mejor que hacer.

La situación tomó otro rumbo cuando uno de ellos intentó ingresar para esconder dos latas de cerveza en una mochila. Al parecer, quería asegurar la bebida sin pasar por caja, pero no contaba con que los empleados estarían atentos a sus movimientos.

Al descubrirlo, los trabajadores le gritaron y el sujeto optó por dejar las latas donde estaban para emprender la huida junto con su cómplice. Así, el plan de conseguir bebidas sin gastar un solo peso terminó en una retirada apresurada y con las manos vacías.

Los individuos escaparon hacia la calle Avenida 2 antes de la llegada de las autoridades. Uno vestía pantalón de mezclilla, camisa blanca y gorra negra; el otro llevaba playera roja, short negro y una mochila. Ambos fueron descritos como de tez morena.

Elementos policiacos se movilizaron y realizaron recorridos por el sector para tratar de ubicarlos, pero no lograron dar con su paradero.

Al final, los presuntos amantes de la cerveza gratis se quedaron sin botín y sin celebración, mientras que los empleados evitaron que se llevaran la mercancía sin pagar.