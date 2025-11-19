Frontera: Axel N enfrenta audiencia por crimen hacia Saúl N

Frontera, Coah.— Este miércoles se celebró la primera audiencia en el caso de Axel N, detenido por el homicidio de Saúl N, registrado el pasado domingo en este municipio. El joven fue presentado ante el juez de control, donde se expusieron los primeros datos de la investigación; sin embargo, su situación jurídica aún no quedó definida.

Axel fue ingresado la noche del martes a las celdas provisionales del C4, donde permaneció bajo resguardo en espera de su traslado al Centro de Justicia Penal. Este miércoles, ya frente al juez, el Ministerio Público presentó los primeros elementos que lo señalan como probable responsable del ataque en el que perdió la vida Saúl N.

Durante la audiencia, la defensa de Axel N solicitó la duplicidad del término constitucional para contar con más tiempo y preparar su argumentación legal. Ante esta petición, el juez determinó posponer la continuación de la audiencia para el próximo lunes, fecha en la que se definirá si el joven será o no vinculado a proceso.

Mientras tanto, Axel deberá permanecer bajo prisión preventiva, medida cautelar dictada para garantizar su presencia en las etapas siguientes del procedimiento y evitar riesgos procesales.

El caso ha generado atención en la comunidad de Frontera, donde se espera que el lunes el Poder Judicial determine el rumbo legal de este hecho que ha causado conmoción entre vecinos y familiares de la víctima.