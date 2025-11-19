Ramiro Flores presenta su libro sobre la historia de Palau en Sabinas

SABINAS, COAH.- Este miércoles, el profesor Ramiro Flores Morales presentó su libro "Cien Años de Anexión a Múzquiz 1925-2025: Preguntas y Respuestas sobre Palau, Coahuila" en la Casa de la Cultura de Sabinas, Coahuila. El evento contó con la presencia de autoridades municipales y un lleno total de asistentes interesados en la historia de la región.

¿Qué ocurrió?

En representación de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió el secretario del ayuntamiento, Roberto Carlos Briones Echeverría, quien destacó la importancia de la obra para la comunidad. El autor, Ramiro Flores Morales, compartió con el público la investigación y el esfuerzo que dedicó a la creación de este libro que recopila cien preguntas y respuestas sobre la historia de la ahora Villa de Palau, Coahuila.

¿Cuál fue la respuesta de los asistentes?

El libro, que conmemora los cien años de la anexión de Palau a Múzquiz, es un valioso recurso para quienes buscan conocer más sobre la historia y la cultura de la región. Durante el evento, el autor firmó ejemplares de la primera edición, que se puso a la venta al público.

La presentación del libro fue un éxito, con un ambiente cálido y de gran interés por parte de los asistentes. La Casa de la Cultura de Sabinas se llenó de ciudadanos, funcionarios, amigos y familiares del autor, que se reunieron para conocer más sobre la historia de la comunidad y apoyar al autor en su esfuerzo por preservar la memoria de la región.

¿Qué impacto tiene esta obra en la comunidad?

La obra de Ramiro Flores Morales es un aporte significativo a la historiografía de Coahuila y un ejemplo de cómo la investigación y la pasión por la historia pueden contribuir a la preservación de la identidad cultural de una comunidad.