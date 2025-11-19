Oscar Ríos Ramírez encabeza desfile revolucionario en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Desfile Revolucionario de jardines de niños en el municipio de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, miembros de su cabildo, docentes y los protagonistas del evento niños de preescolar.

El evento contó con la participación de 15 instituciones educativas, que recorrieron desde el bulevar Adolfo López Mateos hasta llegar a la explanada de la Presidencia Municipal.

¿Qué ocurrió?

Durante el desfile, el edil expresó su alegría por acompañar a los niños y niñas en este magno contingente, destacando el esfuerzo de padres, madres de familia y maestros, quienes invierten tiempo y recursos para que los pequeños luzcan sus mejores atuendos en esta significativa celebración, "Es admirable el compromiso de la comunidad educativa en mantener vivas nuestras tradiciones", señaló.

La profesora Elsa Elizabeth Toscano Cruz, supervisora de la zona escolar 302 de jardines de niños en Nueva Rosita, resaltó el entusiasmo con el que la niñez participa en estos eventos.

Agradeció el apoyo incondicional de los padres, quienes permiten que sus hijos demuestren sus aprendizajes y se sientan orgullosos de sus logros a través de esta actividad cívica.

"De la zona escolar que represento, participaron ocho instituciones, además de otras zonas escolares que se sumaron al desfile. Esta convivencia fortalece el sentido de identidad y permite inculcar en los estudiantes el valor de las fechas memorables", agregó la supervisora.

¿Cuál fue la respuesta de la comunidad?

El desfile fue recibido con aplausos por parte de la ciudadanía, que se congregó a lo largo del recorrido para admirar las presentaciones de los pequeños.

Entre música, bailables y vestuarios típicos, el evento se convirtió en una muestra del compromiso comunitario por preservar la historia y fomentar el civismo desde la infancia.