DIF San Juan de Sabinas entrega asistencia social alimentaria en Ejido Zaragoza

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) San Juan de Sabinas llevó a cabo la entrega del programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria en el Ejido Zaragoza, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el apoyo a sectores vulnerables del municipio.

Durante la visita, la Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, destacó la coordinación entre los DIF municipales y el DIF Coahuila para acercar beneficios a la población que más lo necesita.

"Tenemos grandes programas que llegan a los DIF municipales en coordinación con DIF Coahuila, gracias a nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas y la Ing. Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, siempre pendientes de los coahuilenses, con diversos beneficios para nuestros ciudadanos con vulnerabilidad. Cuando esto se conjuga con la prioridad que tiene nuestro Presidente Municipal Óscar Ríos en los adultos mayores y quien más lo necesita, es algo verdaderamente importante", señaló.

Karina Ríos también recordó a los habitantes que el DIF municipal cuenta con atención médica totalmente gratuita, disponible tanto para emergencias como para personas con movilidad limitada. Indicó que, además de este servicio, las instalaciones del organismo ofrecen departamento de salud, atención psicológica y asesoría jurídica para la ciudadanía.

Durante la jornada, la Presidenta Honoraria atendió de manera cercana las peticiones de los habitantes del ejido, dando solución inmediata a diversos planteamientos y canalizando otros para su gestión ante las autoridades municipales correspondientes.

El DIF San Juan de Sabinas informó que continuará recorriendo la zona rural para mantener la entrega de apoyos y fortalecer la atención directa a las comunidades.