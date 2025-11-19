Protección Civil alerta sobre lloviznas intermitentes en la Región Carbonífera

NUEVA ROSITA, COAH.- Con un ligero descenso en la temperatura, acompañado de vientos y lloviznas intermitentes, ingresó a la Región Carbonífera el Sistema Frontal Número 15, informó Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil en el Municipio de San Juan de Sabinas.

El fenómeno climático comenzó a sentirse desde las últimas horas del martes 18 de noviembre y se mantuvo durante la mañana de este miércoles.

Méndez Pacheco aclaró que no se trata de una situación de emergencia ni representa un peligro inminente, ya que el descenso térmico no es extremo.

Sin embargo, advirtió que los vientos y la llovizna podrían generar complicaciones, especialmente para los sectores más vulnerables.

Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, particularmente con los menores de edad y los adultos mayores, quienes son más susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. Recomendó evitar exposiciones prolongadas al aire libre.

En cuanto a las medidas preventivas, Federico Méndez subrayó la importancia de contar en los hogares con aparatos adecuados para conservar una temperatura confortable en el interior.

Asimismo, instó a revisar el estado de las extensiones eléctricas y evitar sobrecargas que pudieran derivar en accidentes domésticos.

Finalmente, dijo que las autoridades locales se mantienen en vigilancia constante del comportamiento de los frentes fríos y exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, añadiendo que ingresarán nuevas entradas de sistemas frontales en la temporada invernal.