Descarta Municipio veto a motocicletas

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo descartó que exista una propuesta para prohibir la circulación de motocicletas por los puentes vehiculares de la ciudad, luego de la desinformación que ha circulado sobre el tema y de la inquietud expresada por algunos motociclistas.

El director del Instituto Municipal del Transporte, Víctor de la Rosa, afirmó que la información difundida recientemente es falsa y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier decisión relacionada con la movilidad.

Acciones de la autoridad

Explicó que las comisiones del Cabildo mantienen el proceso de revisión y elaboración de los reglamentos en la materia, por lo que pidió no anticipar conclusiones mientras continúan los análisis.

Precisó que cualquier modificación a la normativa será informada de manera oficial por el alcalde una vez que concluya la revisión y exista una determinación formal.

Detalles confirmados

Víctor de la Rosa señaló que el objetivo del Municipio es fortalecer la regulación del uso de motocicletas para mejorar la seguridad vial y el orden en las calles, no restringir su circulación.

Añadió que, aunque Saltillo aún no registra el volumen de motocicletas que circula en otras ciudades del país, es necesario establecer reglas que permitan prevenir problemas de movilidad, reforzar la cultura vial y garantizar una mejor convivencia entre todos los usuarios de la vía pública.