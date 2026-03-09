Félix Rodríguez y autoridades celebran honores a la bandera en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de incentivar en los estudiantes con necesidades especiales el respeto y la práctica de los valores cívicos y patrios, autoridades municipales participaron en el tradicional lunes cívico realizado en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Elena Dávila Dávila, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Durante la ceremonia, los alumnos del plantel llevaron a cabo los honores a la bandera, acompañados por padres de familia y personal docente, en un ambiente de respeto y orgullo por los símbolos nacionales.

En el evento estuvieron presentes el director de Educación municipal, Félix Rodríguez Ramos; la directora de la Instancia de la Mujer, Valeria González; el regidor de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, así como otras autoridades municipales que acudieron para respaldar las actividades educativas del plantel.

Durante el acto cívico también se dio a conocer el valor del día, que fue la creatividad, destacando la importancia de buscar alternativas para enfrentar las problemáticas que los estudiantes viven en su vida diaria, fortaleciendo así su desarrollo personal y académico.

En representación de la alcaldesa, Sara Irma Pérez Cantú, el director de Educación felicitó a los padres de familia por la paciencia, dedicación y amor con el que acompañan a sus hijos en su proceso de formación, además de reconocer su esfuerzo por brindarles un mejor futuro.

Asimismo, reconoció la labor de los docentes del CAM, quienes día a día trabajan para impulsar el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos con diversas capacidades, contribuyendo a su inclusión y crecimiento dentro de la sociedad.