Harán 11 cirugías de rodilla y cadera

NUEVA ROSITA, COAH.- El Hospital General de Nueva Rosita tiene en puerta un importante programa de salud, informó el director del nosocomio, doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, al anunciar la última jornada de traumatología de reemplazo de rodilla y cadera, actividad realizada por el Estado.

Detalles de la jornada de cirugía

El funcionario detalló que la jornada se celebrará en este hospital los días 27, 28, 29 y 30 de octubre y está planeado operar a 11 pacientes que ya cumplieron con todo el protocolo previo de estudios.

Explicó que desde la valoración inicial los traumatólogos decidieron que eran candidatos a prótesis; luego se realizó la valoración preoperatoria, exámenes y cálculo anestésico quirúrgico, practicado ahí mismo en el hospital con resultado favorable.

Pacientes y condiciones de salud

Montemayor Menchaca precisó que se trata de personas que presentan comorbilidades, pero actualmente controladas y en condiciones de ser intervenidas quirúrgicamente con seguridad.

Indicó que este es un programa del Gobierno del Estado, implementado por el gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Salud del doctor Eliud Aguirre, patrocinado por el Patrimonio de la Beneficencia Pública, que aporta las prótesis.

Señaló que el proveedor trae una gran cantidad de prótesis, las cuales deben estar esterilizadas, una de tamaño más chico y otra más grande, para evitar cualquier error.

Impacto en la comunidad

Finalmente comentó que en esta región el sobrepeso provoca un desgaste prematuro de las articulaciones de rodilla y cadera, lo que genera mayor necesidad de reemplazo articular, y esta jornada busca mejorar la calidad de vida de los pacientes con una operación limpia y segura.