Nadadores: Jesús Alonso enfrenta gastos médicos críticos y necesita apoyo

NADADORES, COAHUILA.- La familia de Jesús Alonso, originario del municipio de Nadadores, lanzó un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía para poder cubrir los gastos médicos derivados de su hospitalización, ya que actualmente se encuentra en estado delicado y luchando por su vida.

A través de una publicación difundida en Facebook por una de sus primas, los familiares explicaron que atraviesan una situación económica complicada ante el alto costo del tratamiento y los cuidados intensivos que requiere el paciente, quien permanece internado en un hospital fuera de su lugar de origen.

En el mensaje, la familia reconoce que no suelen hacer este tipo de solicitudes públicas; sin embargo, señalaron que la gravedad del estado de salud de Jesús Alonso los obligó a recurrir al apoyo de amigos, conocidos y de la sociedad en general. Precisaron que, por indicaciones médicas, no es posible trasladarlo a un hospital público debido a su condición crítica.

Detallaron que los gastos incrementan diariamente, lo que ha dificultado solventar el tratamiento especializado que necesita. "Con el corazón en la mano pedimos de su ayuda monetariamente", expresaron en la publicación, al tiempo que agradecieron cualquier aportación, sin importar el monto.

La familia reiteró su agradecimiento a quienes puedan sumarse a esta causa en uno de los momentos más difíciles que enfrentan.