Más de 100 familias participan en jornada Huellitas que no se olvidan en Frontera

Frontera, Coah.- Para rendir homenaje a las mascotas que ya no están entre nosotros, se llevó a cabo la jornada "Huellitas que no se olvidan", una actividad impulsada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, realizada en la Explanada de la Presidencia Municipal para recordar a los animalitos que han fallecido, promover el cuidado responsable de las que siguen con nosotros y reunir apoyos para animales en situación vulnerable.

Esta jornada fue organizada por el Departamento de Salud, a cargo de Miguel Ángel Sánchez Leija, y Protección Animal, dirigido por Tuilzie Ibarra Vázquez. El evento reunió a más de 100 familias fronterenses, que participaron en una caminata conmemorativa y colocaron fotografías de sus mascotas en un altar instalado para recordar a sus compañeros de vida.

En el evento también se realizó una colecta de alimentos para apoyar a animales que requieren la solidaridad de la comunidad. Las autoridades municipales, acompañadas por representantes de la asociación Rescatando Patitas, agradecieron a las personas que donaron alimento.

El programa incluyó una activación física, un bailable alusivo al Día de Muertos presentado por estudiantes del CETIS 46 y un concurso de disfraces para mascotas, cuyos primeros lugares recibieron premios. Además, entre 15 y 20 comerciantes locales participaron con productos como joyería, postres, café y figuras de yeso.

Para la alcaldesa es muy importante seguir generando espacios para la convivencia familiar, preservar las tradiciones y promover el respeto y la responsabilidad hacia los animales. Con actividades como esta, el Gobierno Municipal impulsa la participación ciudadana en causas comunitarias y promueve una cultura de cuidado animal, sumando esfuerzos entre familias, autoridades y asociaciones locales.