Refuerzan seguridad rumbo al Mundial

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno de Coahuila ya tiene en marcha una estrategia especial de seguridad y movilidad con motivo del Mundial, en coordinación con autoridades federales y el estado de Nuevo León, informó el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez.

El funcionario explicó que el gobernador presentó recientemente los planteamientos y acciones que se implementarán en la entidad, los cuales abarcan no solo temas de promoción y turismo, sino también un robusto esquema de seguridad.

Para ello, se mantienen reuniones operativas permanentes con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y los 38 municipios de Coahuila.

Acciones de la autoridad

Uno de los puntos clave será la vigilancia de los tramos carreteros, debido al incremento de traslados que se prevé durante el evento deportivo. En este sentido, Gutiérrez detalló que se trabaja de manera coordinada con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y las empresas concesionarias de las autopistas Monterrey–Saltillo y Torreón, a fin de garantizar tanto la seguridad como la movilidad.

Como parte del operativo, se mantendrán patrullajes permanentes, se instalarán grúas para auxiliar a vehículos varados y se contará con el apoyo de los Ángeles Verdes a nivel federal para atender fallas mecánicas o emergencias en carretera.

Además, habrá una mayor concentración de efectivos en zonas estratégicas, sin descuidar la vigilancia en Pueblos Mágicos y destinos turísticos.

Detalles confirmados

El secretario subrayó que Coahuila ya cuenta con un esquema de seguridad sólido, respaldado por el sistema de videovigilancia y monitoreo más grande en la historia del estado. Durante las fechas del Mundial, se realizarán ajustes operativos, incluyendo la suspensión de descansos del personal de seguridad, para reforzar la presencia en todo el territorio.

Finalmente, señaló que el arranque formal del operativo especial se dará una vez que se cuente con la autorización correspondiente, en coordinación con el gobernador y las autoridades federales, y que los trabajos se mantendrán de manera permanente antes, durante y después del evento.