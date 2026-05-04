Zulmma Guerrero presenta acuerdo para mejorar drenaje en Sabinas

Sabinas, Coahuila.– Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias de la Región Carbonífera, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para atender la problemática del colapso del drenaje sanitario en diversas colonias del municipio de Sabinas.

La legisladora, integrante de la fracción parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola" del Partido Unidad Democrática de Coahuila, destacó que el acceso a servicios básicos en condiciones dignas es fundamental para el bienestar de la población, por lo que resulta prioritario dar solución a las fallas que actualmente afectan a múltiples sectores de la ciudad.

En su exposición, señaló que colonias como Las Vírgenes, Montes I, Coahuila, Flores Magon, Centro, Centenario, Magisterio, Sarabia y Jorge B. Cuellar y otros sectores que también sobresalen han registrado de manera constante brotes de aguas negras, escurrimientos, malos olores y acumulación de residuos, lo que no solo deteriora el entorno urbano, sino que representa un riesgo directo para la salud pública.

"La presencia de aguas residuales en las calles no puede normalizarse. Estamos ante una problemática que impacta especialmente a niñas, niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a enfermedades derivadas de estas condiciones insalubres", subrayó.

La diputada enfatizó que esta situación refleja una problemática estructural que requiere atención inmediata y coordinada entre los distintos órdenes de gobierno. En este sentido, hizo un llamado al Ayuntamiento de Sabinas, al Sistema Intermunicipal de Agua Región Carbonífera (SIMARC), a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento y a la Secretaría de Salud del Estado para fortalecer acciones conjuntas.

Asimismo, destacó la necesidad de transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo, que permita identificar zonas críticas, mejorar el mantenimiento de la infraestructura sanitaria y establecer mecanismos de respuesta más eficientes ante los reportes ciudadanos.

"El drenaje no es solo un tema técnico, es un asunto de salud, de dignidad y de bienestar. Garantizar servicios públicos de calidad es una responsabilidad que no puede postergarse", afirmó.

El Punto de Acuerdo presentado exhorta a las autoridades competentes a reforzar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones de atención, mantenimiento y prevención del sistema de drenaje, así como implementar medidas que reduzcan los riesgos sanitarios en las colonias afectadas de Sabinas.

Con esta propuesta, la diputada Zulmma Guerrero refrenda su compromiso con las familias coahuilenses, impulsando acciones concretas que contribuyan a entornos más seguros, saludables y dignos para todas y todos.