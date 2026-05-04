CBTA 210 de Zaragoza brilla en encuentro estatal y avanza a la fase nacional

Zaragoza, Coah.- Estudiantes del CBTA 210 de Zaragoza lograron una sobresaliente participación en el Encuentro Estatal Deportivo y Cívico InterCBTAs 2026, realizado en Parras de la Fuente, donde una delegación de 115 alumnos compitió en distintas disciplinas, obteniendo importantes posiciones en el medallero general.

Durante la competencia, los jóvenes destacaron en áreas deportivas y cívicas, alcanzando primeros lugares en pruebas como interpretación del Himno Nacional, sóftbol femenil, baloncesto 3x3 varonil y lanzamiento de disco, además de sumar varios segundos y terceros lugares en otras categorías, reflejo del esfuerzo constante dentro y fuera del aula.

Resultados destacados del CBTA 210

Este resultado permitió que el plantel obtuviera su pase a la etapa nacional, que se celebrará en Boca del Río, Veracruz, generando entusiasmo entre la comunidad estudiantil y las familias, quienes han acompañado de cerca el desarrollo de los participantes.

Importancia del deporte en la educación

Más allá de los resultados, el desempeño de los alumnos pone en evidencia la importancia del impulso al deporte y las actividades cívicas en la formación de los jóvenes, así como el papel de la comunidad educativa en el fortalecimiento de estos espacios de crecimiento.