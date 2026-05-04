Festejos del Día del Niño en San Juan de Sabinas con actividades para los pequeños

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A través de la administración municipal 2025-2027, continúan los festejos del Día del Niño, la festividad llegó a la niñez de la Villa de San Juan de Sabinas quienes acompañados de sus padres disfrutaron de este gran evento en su honor.

Dicho evento fue presidido por la licenciada Karina Ríos Ornelas, presidenta honoraria del Desarrollo Integral de la Familia destacando que, la intención es brindar espacios de recreación y convivencia a los reyes del hogar.

Durante la jornada, niños y niñas disfrutaron al máximo de una serie de actividades con juegos tradicionales organizados especialmente para ellos, además de múltiples sorpresas entre las que destacó la entrega de premios a los participantes y asistentes.

Los pequeñitos participaron entusiasmados en las dinámicas y colorearon dibujos de personajes animados. También disfrutaron del brincolín y recibieron un rico refrigerio que incluyó pizza y refresco para todos ellos, generando un ambiente festivo y seguro.

Personal del DIF y funcionarios como regidores del Ayuntamiento, se unieron a estas actividades llevando alegría y momentos inolvidables a todos los niños y niñas de la Villa de San Juan de Sabinas. La colaboración de los empleados del municipio, ha permitido también, ampliar el alcance de los festejos.

La licenciada Karina Ríos Ornelas señaló que las celebraciones también llegarán a comunidades rurales como el ejido Santa María y otros más. Ahí, además de festejar a los menores, se reconocerá a las reinas del hogar, las madres de familia, reforzando así el sentido de integración comunitaria que promueve el DIF Municipal.