Elisa N enfrenta cargos por robo en Casa Edith: Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- A una semana de que estalló la polémica por el presunto robo de seis mil pesos en la tienda Casa Edith, una trabajadora con más de 20 años de antigüedad en el negocio fue vinculada a proceso por el delito de robo con abuso de confianza.

Durante la audiencia celebrada este sábado a las 10:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal de Frontera, el juez Óscar Cadena determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar con la investigación en contra de Elisa "N", quien se desempeñaba en el establecimiento manejando bauchers, pagos de abonos y otras operaciones administrativas.

Sin embargo, la imputada negó de manera tajante haber cometido algún robo y, durante su intervención libre ante el juez, defendió su trayectoria laboral. "En mis 22 años de trabajar en el negocio, manejando bauchers, pagos de abono y más, en ningún momento robé nada. Las operaciones de las que hablan fueron con los gastos médicos porque mi esposo trabajó en AHMSA", expresó Elisa mirando fijamente al juzgador.

Relató que el día de los hechos fue llamada por la dueña del negocio a una sala privada, algo que aseguró era habitual en la dinámica laboral, pero que le resultó extraño cuando posteriormente ingresaron la hermana de la propietaria, el esposo y el abogado Jorge Garza. Según su testimonio, fue en ese momento cuando comenzaron las presiones.

"El abogado me dijo que llegáramos a un arreglo por el robo, pero yo le pedí que me mostrara los videos. Cuando pregunté qué sucedía, la dueña y su hermana, una se salió y otra se puso los lentes; el hermano de ellas me dijo que firmara, que él me iba a ayudar, pero yo no quise y en ese momento llegó la policía", declaró.

Además, la afectada señaló que se sintió amenazada por el abogado Jorge Garza, quien presuntamente le insistió en que firmara un documento aceptando responsabilidad por un delito que asegura no cometió.

Durante la audiencia, la defensa también expuso inconsistencias en las fechas y horarios de los videos presentados como prueba, aunque esto no fue suficiente para frenar la vinculación a proceso. El juez Óscar Cadena consideró que aún faltan más elementos por integrar y dictó como medida cautelar el uso de brazalete electrónico para Elisa "N", además de mantener una vivienda en garantía ante la posibilidad de que el monto del daño pudiera resultar mayor al inicialmente estimado.

Asimismo, el juzgador recomendó a la defensa reforzar su estrategia con nuevos testimonios, entre ellos el del contador encargado Juan y Tom López Grimnaldo, así como el de Verónica, gerente de la tienda. Esto luego de que Elisa declarara que cuando había mucho movimiento se realizaban cortes previos y el dinero era entregado al contador para que éste lo hiciera llegar a las propietarias.

También sostuvo que el dinero que presuntamente fue sustraído lo tomó para entregarlo a Verónica, quien maneja la caja chica del negocio y le haría el ajuste correspondiente. Con un plazo de dos meses para la investigación complementaria, ambas partes se preparan para fortalecer sus argumentos. Mientras la parte denunciante busca robustecer la carpeta de investigación, la defensa prevé presentar nuevos testimonios en un intento por revertir la resolución en las siguientes etapas del proceso. Por ahora, Elisa "N" continuará enfrentando el procedimiento judicial bajo la presunción de inocencia.