Ian Garza asume liderazgo en el Cabildo Infantil 2026 de San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – Con el objetivo de fomentar la participación cívica desde temprana edad, el Ayuntamiento de San Buenaventura llevó a cabo la presentación del Cabildo Infantil 2026, un ejercicio que impulsa la voz de niñas y niños en la construcción de un mejor municipio.

En esta edición, el alumno Ian Alejandro Garza Iglesias, de la escuela primaria "Dr. Ruperto del Valle", fue designado como Presidente Municipal Infantil, destacando por su liderazgo y propuestas enfocadas en el bienestar de su comunidad.

Durante su mensaje, el alcalde infantil subrayó la importancia del trabajo en equipo y la unidad: "Las grandes ideas nacen cuando trabajamos juntos; como niñas y niños también podemos proponer soluciones para mejorar nuestro entorno", expresó.

Este programa, desarrollado durante el mes de las niñas y los niños, es impulsado por el Ayuntamiento en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto Electoral de Coahuila, promoviendo valores como la democracia, el respeto, los derechos humanos y la responsabilidad social.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el esfuerzo de cada participante, así como el compromiso de maestros y padres de familia por incentivar la participación de la niñez en estos espacios formativos.

Como parte de las actividades, los integrantes del Cabildo Infantil realizaron recorridos por las diferentes áreas del Ayuntamiento, donde conocieron de cerca las funciones de cada dependencia y el trabajo que desempeñan los servidores públicos.

Cabe destacar que la Secretaria del Ayuntamiento Infantil, Victoria Valdez Rodríguez, es alumna de la escuela primaria "16 de Septiembre", mientras que el resto de las y los integrantes del Cabildo Infantil provienen de diversas instituciones educativas tanto de la zona urbana como rural, reflejando la inclusión y representatividad de todo el municipio.