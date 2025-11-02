Colorida celebración del Día de Muertos en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con flores de cempasúchil, papel picado y figuras alusivas a la muerte, la plaza principal de Cuatro Ciénegas se transformó en un colorido escenario para celebrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas y queridas en nuestro país.

El inicio del mes de noviembre se vivió con gran entusiasmo gracias a las actividades conmemorativas organizadas por el Gobierno Municipal, que preside el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, entre las que se incluyeron el concurso de altares, la conferencia "La vida y la muerte", y el concurso de Catrinas, donde la creatividad y el talento de la comunidad se hicieron presentes en cada detalle.

Estas actividades fueron coordinadas por el Departamento de Turismo y el Departamento de Educación, mientras que la conferencia estuvo a cargo del Departamento de Cultura. El altar de exhibición, dedicado al señor Ponciano Ramos, fue elaborado por el DIF Municipal, con la participación especial de la Secundaria Venustiano Carranza, cuyos alumnos realizaron el tapete del altar.

En el concurso de altares, el primer lugar fue premiado con una laptop, el segundo lugar recibió $3,000 y el tercero $1,500. En tanto, en el concurso de Catrinas, los ganadores de cada categoría – infantil, juvenil y adultos, tanto femenil como varonil – obtuvieron un premio de $3,000 cada uno.

El presidente municipal reconoció la participación de todos los concursantes por su entusiasmo y dedicación, así como el valioso apoyo de la empresa LM, que contribuyó para que estas actividades culturales se desarrollaran con éxito.

"La comunidad demostró, una vez más, que nuestras tradiciones nos unen, siguen vivas y fortalecen la identidad de este gran municipio", expresó el alcalde.

Asimismo, Leija Vega destacó la importancia de fomentar las tradiciones mexicanas y el trabajo conjunto entre instituciones educativas, dependencias municipales y ciudadanía para mantener vivas estas actividades que dan identidad a nuestro país.

"Estas actividades refuerzan el orgullo de ser parte de una comunidad que honra a sus raíces y celebra la vida a través de sus tradiciones, recordando con amor y respeto a quienes ya han partido", agregó el presidente municipal.