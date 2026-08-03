Reabre FGR caso de Elisa Loyo tras fallo

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación por la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez, ocurrida en Filipinas en 2008, luego de que un Tribunal Federal concluyera que el caso no fue investigado conforme a los protocolos aplicables para las muertes violentas de mujeres y ordenara realizar una nueva indagatoria con perspectiva de género.

El anuncio fue dado a conocer por Guadalupe Gutiérrez Cabello, madre de Elisa, quien señaló que la determinación representa un avance en la búsqueda de verdad y justicia que la familia ha mantenido durante los últimos 17 años.

La reapertura deriva del cumplimiento de la sentencia de amparo en revisión 7/2024, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, cuya resolución dejó sin efectos la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR en 2022.

El pasado 29 de julio, representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Rosa de Guadalupe "Tita" Gutiérrez Cabello sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la FGR para conocer las acciones que se implementarán para dar cumplimiento a la resolución judicial.

En el encuentro participaron Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia (FECOC); Arturo Bernardino Toxqui, encargado del despacho de la Unidad Especializada de Delitos Cometidos en el Extranjero, y Fernanda Pérez Galindo, fiscal especial de Asuntos Internacionales.

Durante la reunión, la FGR informó que retomará la investigación de la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez bajo los criterios establecidos por el Tribunal, el cual determinó que la indagatoria inicial no cumplió con los protocolos nacionales e internacionales para investigar muertes violentas de mujeres y que no se descartó, mediante una investigación adecuada, la posibilidad de un feminicidio.

La dependencia federal también se comprometió a desarrollar una investigación con perspectiva de género, practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y mantener coordinación permanente con la representación jurídica de la familia y el OCNF.

Como parte de ese proceso, la Fiscalía recibirá observaciones y propuestas para fortalecer el plan de investigación y garantizar que todas las líneas de investigación sean agotadas con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de Elisa.

La sentencia de amparo establece que la FGR deberá dejar sin efectos la resolución emitida el 6 de julio de 2022, ordenar la práctica de todas las diligencias necesarias con perspectiva de género y concluir la investigación de manera oportuna, seria, imparcial y efectiva.

La muerte de Elisa Loyo Gutiérrez fue clasificada por las autoridades filipinas como un suicidio. No obstante, su familia ha señalado durante años presuntas irregularidades en el caso, entre ellas el supuesto ocultamiento de pruebas, inconsistencias en la investigación y la ausencia de una indagatoria con perspectiva de género, aspectos que fueron considerados por el Tribunal Federal para ordenar la reapertura del expediente.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio consideró que la resolución constituye un avance en el acceso a la justicia para la familia de Elisa, aunque también refleja las deficiencias institucionales que, afirmó, permitieron que el caso permaneciera prácticamente cerrado durante varios años.

A 17 años de la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez, la familia sostuvo que la nueva investigación representa una oportunidad para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de acceso a la verdad y la justicia.