Iluminación y rehabilitación de cancha en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido por distintos ejidos del municipio de San Buenaventura, donde escuchó de manera directa las necesidades y solicitudes de las familias.

Durante su visita a la Congregación Santa Gertrudis, como parte del programa 'Invierno Cálido', los habitantes solicitaron la iluminación de la cancha comunitaria, petición a la que el alcalde dio respuesta inmediata.

Se instruyó a la cuadrilla de Alumbrado Público de acudir a atender la gestión de los jóvenes e infantes con la instalación de dos reflectores LED de 200 watts, acción que fue atendida.

Asimismo, el alcalde Javier Flores informó que continuarán los trabajos de rehabilitación de la cancha de este ejido. El Departamento de Deportes realizó el levantamiento de las peticiones correspondientes, las cuales serán canalizadas y atendidas a la brevedad.