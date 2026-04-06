San Buenaventura mejora alumbrado en la Alameda Juárez

San Buenaventura, Coah.– El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez continúa con acciones de iluminación y embellecimiento en los espacios públicos del municipio, destacando la rehabilitación del alumbrado en la Alameda Juárez.

Durante esta semana se realizó el cambio de 25 lámparas tipo candil, como parte del mantenimiento de la red eléctrica en este emblemático espacio, considerado una de las alamedas más frondosas de la región y punto de convivencia para las familias de San Buenaventura.

Estas acciones forman parte de los programas de Alumbrado y Servicios Públicos del Gobierno Municipal, trabajando de manera coordinada el regidor de Obras Públicas, Francisco González Pérez, el director de Alumbrado Público, Audón Gutiérrez, así como el director de Obras Públicas, Ing. Julio Ríos Estrada, con el objetivo de brindar espacios más seguros y funcionales para la ciudadanía.

Además, con estas mejoras, la Alameda Juárez lucirá renovada este viernes durante la Callejoneada de Semana Santa, donde se espera una gran asistencia de familias y visitantes que participarán en este evento cultural y recreativo.