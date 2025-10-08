Alcalde y comunidad unidos contra el cáncer de mama en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con un emotivo acto en la explanada de la Presidencia Municipal, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta del DIF Municipal Niria Isabel Ayala, encabezaron el encendido de la fachada del edificio con iluminación rosa, símbolo de esperanza y solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama.

En el evento participaron integrantes del Cabildo, directores y coordinadores municipales, así como la reina de las Ferias de San Buenaventura 2025, Andrea Gavia, quien formó parte del tradicional Lazo Rosa, en una muestra de unidad y compromiso con esta causa.

La actividad se realizó en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que conmemora el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, y contó con la colaboración de la asociación "Unamos Nuestros Lazos", presidida por Lucy Franco, quien destacó por su organización y liderazgo en la campaña.

Durante su mensaje, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez subrayó que la lucha contra el cáncer de mama "no es solo un tema de salud, sino una causa que nos toca a todos como seres humanos", recordando que detrás de cada diagnóstico hay una historia y una familia que enfrenta la batalla con valentía.

"Hoy no solo estamos aquí para recordar a quienes hemos perdido, sino para acompañar y dar fuerza a quienes enfrentan esta enfermedad con coraje y determinación. Como gobierno municipal reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la salud, la prevención, la información y el acceso a servicios médicos oportunos. Pero más allá de las políticas públicas, es la solidaridad de una comunidad lo que realmente hace la diferencia", expresó el alcalde.

Flores Rodríguez agradeció la participación de las instituciones de salud, del personal del Ayuntamiento y de la ciudadanía que se unió portando los colores blanco y rosa, símbolos de esperanza y empatía.

El evento concluyó con un llamado a continuar la concientización durante todo el año, manteniendo viva la lucha y el respaldo a las mujeres y familias que enfrentan el cáncer de mama en San Buenaventura.