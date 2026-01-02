Sari Pérez da ejemplo al pagar impuesto predial en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú acudió este viernes a la Presidencia Municipal para realizar personalmente el pago de su impuesto predial, reafirmando que el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas comienza dando el ejemplo desde el servicio público.

"Venimos a cumplir, a poner el ejemplo y a ser parte de las y los ciudadanos responsables de este municipio. El pago del predial es una aportación directa al desarrollo de Frontera, porque estos recursos se convierten en obras, servicios y acciones que nos benefician a todas y todos", expresó la alcaldesa.

La edil llegó alrededor de las 8:00 de la mañana y recibió el turno número 19, acompañando desde temprana hora a vecinas y vecinos que acudieron a cumplir con esta contribución, para aprovechar los descuentos vigentes durante el mes de enero. Entre los primeros contribuyentes se registró la participación de adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad. El primer ciudadano en realizar su pago en este 2026 fue Cardonio Maltos García, de la colonia Occidental.

La administración municipal recordó que durante el mes de enero se ofrece un 40 por ciento de descuento en el pago del Predial para casa habitación; un 15 por ciento de descuento para empresas, negocios, lotes baldíos y predios rústicos y urbanos; así como una cuota única anual de 94 pesos para pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, aplicable únicamente a la vivienda que habitan. Además, quienes realicen su pago participan automáticamente en la rifa del contribuyente cumplido, con premios como un automóvil, una motocicleta y un centro de lavado.

Finalmente, Sari Pérez destacó que una recaudación responsable y ordenada se refleja directamente en beneficios para la comunidad. "El año pasado logramos obras importantes gracias a la participación de ciudadanos y empresarios. A todas y todos les agradezco su confianza y respaldo, porque cuando cumplimos juntos, Frontera avanza con orden y rumbo", concluyó.