Sara Pérez Cantú impulsa la seguridad en Frontera con más cámaras

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dio a conocer que el municipio proyecta fortalecer el tema de seguridad mediante la adquisición de cinco nuevas unidades, aunque aún se analiza si serán camionetas o automóviles utilitarios, con el objetivo de mejorar los recorridos de vigilancia en las colonias.

Explicó que la decisión sobre el tipo de unidades a adquirir deberá equilibrar el gasto en combustible y la practicidad operativa, por lo que se estará a la espera de la opinión y recomendaciones de Seguridad Pública del Estado, a fin de tomar la mejor determinación para el municipio.

La edil informó que actualmente operan 22 cámaras de video vigilancia, las cuales son monitoreadas desde el C2, sin embargo, reconoció la necesidad de ampliar esta infraestructura. "Tenemos que invertir en más cámaras; esperamos poder instalar alrededor de 20 adicionales", señaló.

Pérez Cantú agregó que también se contempla reforzar el sistema de botones de emergencia, de los cuales ya hay cuatro instalados y dos más se colocarán en los próximos días, como parte de las acciones para brindar una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo.

En cuanto al estado de fuerza, la alcaldesa indicó que el municipio cuenta actualmente con una plantilla de 126 elementos de Seguridad Pública, aunque se prevé incrementar el número de efectivos, evaluando cuántas contrataciones adicionales serán viables de acuerdo con las posibilidades presupuestales.