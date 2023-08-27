Impulsa San Buena programa ‘Podarte’

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Departamento de Servicios Primarios San Buenaventura dio seguimiento a la capacitación del Programa “Podarte” con acciones de práctica.



Desde la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila se brindó el Curso de poda teórico - práctico y en la segunda clase los directores de la región de esta área de Servicios Primarios se trasladaron a plazas públicas para hacer podas a árboles urbanos.

El Ing. Jorge García Rodríguez dirigió la exposición de podas al personal de ecología de Abasolo, Nadadores, Ocampo y Cuatro Ciénegas invitados por la regidora de Ecología Blanca Selene Cuellar.