Impulsa San Buena programa ‘Podarte’

La Secretaria del Medio Ambiente realiza prácticas de podas a árboles urbanos.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 27 agosto, 2023 - 08:27 a.m.
Empleados de ecología participaron en la capacitación del programa “Podarte”.

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Departamento de Servicios Primarios San Buenaventura dio seguimiento a  la capacitación del Programa  “Podarte” con acciones de práctica.

Desde la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila se brindó el Curso de poda teórico - práctico y en la segunda clase  los directores de la región de esta área de Servicios Primarios se  trasladaron a plazas públicas para hacer podas a  árboles urbanos.

 El Ing. Jorge García Rodríguez dirigió la exposición   de podas al personal de ecología de  Abasolo, Nadadores, Ocampo y  Cuatro Ciénegas  invitados por la regidora de Ecología Blanca   Selene Cuellar.

 
La Secretaría del Medio Ambiente impulsa esta capacitación en los municipios.
La intención es mantener las zonas públicas lo más bonitas posible.
    La Secretaría del Medio Ambiente impulsa esta capacitación en los municipios.

    La intención es mantener las zonas públicas lo más bonitas posible.

