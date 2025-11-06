Nueva empresa generará impulso económico en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú adelantó que antes de que concluya este 2025 llegará una nueva empresa al municipio, lo que representará un importante impulso económico tanto para Frontera como para toda la Región Centro.

La edil mencionó que el anuncio oficial será realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien también encabezará el banderazo de arranque del proyecto. "Será un inicio de algo muy bueno para Frontera, solo hay que esperar los tiempos", expresó.

Pérez Cantú destacó que la instalación de esta empresa traerá un respiro a la economía local en medio de un panorama complicado para el sector productivo.

"Sé que ha sido un año difícil para los empresarios, pero ellos han seguido adelante a pesar de la incertidumbre que vivimos con el país vecino. Decirles que estamos para servirles y en lo que podamos apoyar", señaló.

Aunque no precisó el giro de la empresa ni la cantidad de empleos que generará, la alcaldesa subrayó que este nuevo proyecto representa una oportunidad de crecimiento para las familias fronterenses y un paso más hacia la reactivación económica regional.

Así mismo, añadió que por su parte el Ayuntamiento sigue realizando capacitaciones para los que estén interesados en mejorar sus emprendimientos, que se muevan más a través de las redes sociales y puedan impulsar más la economía.