Alcaldesa Sari Pérez Cantú entrega mobiliario escolar en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de su compromiso para fortalecer la educación en Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de mobiliario escolar en la Escuela Primaria ´Ing. Melquiades Ballesteros´, sumándose a la estrategia estatal del gobernador Manolo Jiménez para mejorar el equipamiento en escuelas de educación básica. Gracias a sus gestiones y al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, a través de Impulso Educativo y Mejora Coahuila, hoy Frontera cuenta con escuelas más dignas, funcionales y equipadas.

Durante el evento, la edil resaltó que la educación es la base para construir un mejor presente y futuro para las niñas, niños y jóvenes, al tiempo que destacó que se beneficiará a más de 140 alumnos y 10 docentes con mobiliario en 6 salones de uno de los planteles más emblemáticos del municipio.

"En Frontera tenemos claro que apoyar la educación significa apoyar a las familias. Cada escritorio, cada silla y cada herramienta que llega a nuestras escuelas representa más oportunidades para el desarrollo de nuestros estudiantes", expresó la alcaldesa. Pérez Cantú también agradeció a las madres y padres de familia por su compromiso en la formación de sus hijos, así como a los docentes que día a día ejercen su vocación en las aulas.

Acompañaron a la alcaldesa el subsecretario de vinculación y servicios educativos, Prof. Ignacio Castillo Cárabes; el coordinador municipal de Mejora Coahuila en Frontera, C. Orlando Hipólito Plaza; el director de servicios regionales en Monclova, Prof. Abraham Segundo González Ruiz; el coordinador regional de Mejora, José Cerda; así como autoridades municipales y escolares.

Al finalizar el evento, la Presidenta Municipal señaló que en equipo con el Gobernador, y con los programas Impulso Educativo, Mejora Coahuila y Maestros Pa´delante, se avanza con orden y rumbo en la construcción de bases sólidas para la educación del municipio.