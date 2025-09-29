Contactanos
Coahuila

Alcaldesa Sari Pérez Cantú entrega mobiliario escolar en Frontera

La alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera la entrega de mobiliario escolar en Frontera, impulsando la educación básica en la región.

Por Staff / La Voz - 29 septiembre, 2025 - 07:44 p.m.
FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de su compromiso para fortalecer la educación en Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de mobiliario escolar en la Escuela Primaria ´Ing. Melquiades Ballesteros´, sumándose a la estrategia estatal del gobernador Manolo Jiménez para mejorar el equipamiento en escuelas de educación básica. Gracias a sus gestiones y al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, a través de Impulso Educativo y Mejora Coahuila, hoy Frontera cuenta con escuelas más dignas, funcionales y equipadas.

Durante el evento, la edil resaltó que la educación es la base para construir un mejor presente y futuro para las niñas, niños y jóvenes, al tiempo que destacó que se beneficiará a más de 140 alumnos y 10 docentes con mobiliario en 6 salones de uno de los planteles más emblemáticos del municipio.

"En Frontera tenemos claro que apoyar la educación significa apoyar a las familias. Cada escritorio, cada silla y cada herramienta que llega a nuestras escuelas representa más oportunidades para el desarrollo de nuestros estudiantes", expresó la alcaldesa. Pérez Cantú también agradeció a las madres y padres de familia por su compromiso en la formación de sus hijos, así como a los docentes que día a día ejercen su vocación en las aulas.

Acompañaron a la alcaldesa el subsecretario de vinculación y servicios educativos, Prof. Ignacio Castillo Cárabes; el coordinador municipal de Mejora Coahuila en Frontera, C. Orlando Hipólito Plaza; el director de servicios regionales en Monclova, Prof. Abraham Segundo González Ruiz; el coordinador regional de Mejora, José Cerda; así como autoridades municipales y escolares.

Al finalizar el evento, la Presidenta Municipal señaló que en equipo con el Gobernador, y con los programas Impulso Educativo, Mejora Coahuila y Maestros Pa´delante, se avanza con orden y rumbo en la construcción de bases sólidas para la educación del municipio.

