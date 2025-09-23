Inaugurado Centro Psicopedagógico FIR en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura deseó el mayor de los éxitos a Valeria Adán Contreras, quien junto a su familia llevó a cabo el corte del listón inaugural del Centro Psicopedagógico FIR, un nuevo espacio que busca fortalecer la inclusión, la resiliencia y el desarrollo integral de niñas y niños del municipio.

En representación del alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez asistieron Suleyky Ortiz, regidora de Fomento Económico, María Luisa García Méndez, regidora de Educación y Cultura, y Rolando Salas, director de Fomento Económico, quienes expresaron su respaldo a este proyecto abrazado por los padres de Valeria, el Ingeniero Roberto Adán y su esposa, destacando que se convertirá en un gran aliado para las familias que trabajan por el bienestar de la niñez sambonense.

El Centro FIR ha sido acondicionado con un enfoque especializado en la atención de niñas y niños que requieren apoyo para superar distintos desafíos en su aprendizaje y desarrollo. Entre sus principales servicios se encuentran la evaluación y planes de intervención psicopedagógica, apoyo en dificultades de aprendizaje, refuerzo académico y tareas, además de programas innovadores como el Club de Matemáticas y apoyo en el idioma inglés. También se ofrecen terapias de lenguaje, modificación de conducta y programas dirigidos a niños neurodivergentes, particularmente con TDAH y Autismo.

El Centro Psicopedagógico FIR abre sus puertas con la misión de acompañar a la niñez de San Buenaventura en su crecimiento, ofreciendo herramientas profesionales para que cada pequeño pueda brillar con luz propia.