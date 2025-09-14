Inaugurada Nueva Clínica del ISSSTE en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con la colocación de la primera piedra de la nueva clínica del ISSSTE en San Buenaventura, el municipio da un paso decisivo hacia el fortalecimiento de los servicios de salud en la región Centro. El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que esta obra es resultado de una visión de los docentes enfocada en garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental para la población.

Con una inversión aproximada de 14 millones de pesos, el nuevo centro médico se perfila como una de las obras más representativas para el municipio y sus alrededores. Se prevé que la construcción esté concluida en diciembre de este mismo año.

"Esta clínica es el resultado de años de gestión y compromiso. Este proyecto no era solo una necesidad, sino una prioridad para la región. Por eso brindamos todo el apoyo necesario: limpieza del terreno, maquinaria, licencias y uso de suelo", afirmó el edil.

Flores Rodríguez subrayó que la nueva unidad médica no solo beneficiará a San Buenaventura, sino que tendrá un impacto regional al mejorar la calidad y la oportunidad de atención a los derechohabientes del ISSSTE en municipios vecinos.

"La salud debe dejar de verse como un privilegio y convertirse en una garantía. Esta obra representa precisamente eso: una apuesta por el bienestar colectivo", sostuvo.

La clínica contará con servicios de consulta general, atención preventiva, farmacia y áreas especializadas, con lo que se busca descongestionar otras unidades médicas y acercar la atención a quienes más la necesitan.