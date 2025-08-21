Alcalde de Cuatro Ciénegas inaugura nuevo pozo de agua en ejido San Juan de Boquillas

Comprometido con el bienestar de las comunidades rurales y con el acceso a servicios públicos de calidad, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, inauguró un nuevo pozo de agua en el ejido San Juan de Boquillas, garantizando el suministro del vital líquido a las familias de esta comunidad.

Durante la entrega formal de la obra, el presidente municipal subrayó que el acceso al agua es un derecho fundamental y una prioridad para su administración, pues de ello depende la salud, el desarrollo y la calidad de vida de la población.

"Obras como esta son reflejo del esfuerzo constante por generar espacios más funcionales y sostenibles, atendiendo las necesidades presentes y futuras de los habitantes del municipio", señaló Leija Vega.

La construcción del pozo fue posible gracias al trabajo coordinado con el Departamento de Obras Públicas, área que llevó a cabo la planeación, ejecución y supervisión de esta infraestructura, cumpliendo con los estándares necesarios para asegurar un servicio eficiente y duradero.

El edil destacó que garantizar el acceso a servicios públicos de calidad es esencial para fortalecer la confianza ciudadana y para consolidar el desarrollo equitativo en cada comunidad de Cuatro Ciénegas.

"Cada acción de nuestro gobierno está orientada a brindar soluciones que impacten de manera directa en la vida de la gente, porque nuestro compromiso es trabajar de cerca con la ciudadanía y responder con hechos", afirmó.

Con esta obra, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar de las familias, promoviendo un municipio más justo, próspero y sostenible.