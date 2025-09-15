Compromiso municipal en Cuatro Ciénegas: Nuevo Centro de Rehabilitación

Inauguran en Cuatro Ciénegas nuevo Centro de Rehabilitación para atención de adicciones

CUATRO CIÉNEGAS, COAH., 15 de septiembre de 2025 — Con el objetivo de brindar una atención integral, digna y accesible a personas que enfrentan problemas de adicción a sustancias tóxicas y alcohol, este lunes fue inaugurado en Cuatro Ciénegas el nuevo Centro de Rehabilitación 872 A.C., un espacio que busca convertirse en un punto de apoyo y transformación para las familias del municipio.

La apertura de este centro representa un avance importante en la estrategia municipal de prevención y atención de adicciones, ya que Cuatro Ciénegas contará ahora con dos centros de rehabilitación en operación, fortaleciendo así la red de servicios sociales en beneficio de la comunidad.

Compromiso institucional con la salud y la reintegración

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde Víctor Leija Vega encabezó el corte de listón y destacó que su administración ha puesto como prioridad la atención integral a las personas con adicciones, impulsando acciones y alianzas con la sociedad civil para ofrecer alternativas reales de recuperación y reinserción social.

"Este respaldo permitirá fortalecer el trabajo en equipo, mejorar la atención a los usuarios y consolidar una red de apoyo más amplia para las familias que lo necesiten", señaló Leija Vega.

El edil subrayó que el nuevo centro no solo ofrecerá tratamiento médico y psicológico, sino también acompañamiento emocional y herramientas para que los usuarios puedan reconstruir sus vidas y volver a integrarse a la sociedad de forma positiva.

Trabajo coordinado con fuerzas de seguridad y sociedad civil

Leija Vega también hizo énfasis en el trabajo conjunto que su gobierno ha mantenido con los tres niveles de gobierno y organizaciones civiles, destacando la coordinación con cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales para reducir la presencia y circulación de sustancias ilícitas en la región.

"Hemos logrado decomisos importantes y retirado de las calles drogas que estaban destinadas a llegar a nuestros niños y jóvenes. Esa labor preventiva va de la mano con estos centros que atienden las consecuencias de esas problemáticas", explicó.

La creación del Centro de Rehabilitación 872 A.C. fue posible gracias al esfuerzo compartido entre el municipio y la asociación civil del mismo nombre, quienes buscaron habilitar instalaciones adecuadas, con personal capacitado y un enfoque humano centrado en la dignidad de los pacientes.

Un paso firme hacia un municipio más solidario

Con la inauguración de este nuevo espacio, Cuatro Ciénegas refuerza su compromiso con la construcción de un entorno más saludable y solidario. El alcalde afirmó que se continuará trabajando para que nadie que enfrente problemas de adicción quede sin atención, y para que las familias sepan que no están solas.

"Este centro representa esperanza, representa segundas oportunidades. Demuestra que cuando se unen las voluntades del gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía, es posible transformar realidades y construir un futuro mejor para todos", concluyó el presidente municipal.

Servicios que ofrecerá el Centro 872 A.C.

El Centro de Rehabilitación 872 A.C. brindará atención a personas con problemas de adicción a través de:

Tratamiento psicológico y médico especializado

Terapias grupales e individuales

Programas de reinserción social y laboral

Acompañamiento familiar

Actividades deportivas, culturales y recreativas como parte del proceso de recuperación

Este centro se suma a los esfuerzos del gobierno municipal para fortalecer el tejido social, priorizando la salud mental y emocional de los habitantes de Cuatro Ciénegas.