Incendio en casa abandonada de Nava moviliza a Bomberos de Allende

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Acuña y Colegio Militar, a escasos metros de la base de la corporación.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 15 septiembre, 2025 - 03:31 p.m.
NAVA, COAH. – Un incendio registrado la mañana de este domingo en una casa abandonada movilizó a elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Allende, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas cercanas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 08:53 horas, en el cruce de las calles Acuña y Colegio Militar, a escasos metros de la base de la corporación. Un ciudadano acudió directamente a las instalaciones para alertar sobre el incidente.

Al llegar al lugar, los elementos confirmaron que las llamas consumían basura, colchones, ropa y maderas acumuladas dentro del inmueble deshabitado.

Gracias a la rápida respuesta, se utilizaron dos máquinas de bomberos que realizaron tres viajes para transportar agua y sofocar por completo el fuego. No se encontraron personas dentro de la propiedad, y aunque la vivienda resultó con daños totales, no se registró riesgo para los vecinos.

