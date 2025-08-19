Víctor Manuel Leija Vega y Manolo Jiménez inauguran Centro de Seguridad en Coahuila

Con la intención de fortalecer la estrategia de seguridad, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, junto al Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, así como alcaldesas y alcaldes de la región centro desierto dieron arranque del Centro Integral de Seguridad, una obra estratégica que permitirá reforzar las acciones de vigilancia, prevención e inhibición del delito en esta zona de Coahuila.

El evento se realizó este martes en Monclova, con la presencia del mandatario estatal, así como de alcaldesas y alcaldes de los municipios de la región, quienes han trabajado en conjunto en una estrategia de seguridad en favor de la tranquilidad y bienestar de las familias.

El Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas reconoció el trabajo coordinado que se ha está realizando con el Gobernador Manolo Jiménez y con sus homólogos de la región centro-desierto, lo que se traduce en resultados positivos en materia de seguridad.

"Unidos logramos mejores resultados en materia de seguridad, por lo que seguiremos trabajando en conjunto para fortalecer la estrategia de vigilancia, prevención e inhibición de la delincuencia", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega recordó que desde el inicio de su administración se asumió un compromiso firme con la seguridad de las familias cieneguenses, lo que se refleja en la inversión realizada en nuevas unidades para el Departamento de Seguridad Pública, cámaras de solapa para los elementos preventivos y cámaras de video vigilancia instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.

El alcalde subrayó que la seguridad no solo se construye con infraestructura y tecnología, sino también con la proximidad de la policía hacia la ciudadanía. En este sentido, aseguró que los elementos de seguridad pública en Cuatro Ciénegas han recibido capacitación constante para fomentar la confianza y cercanía con la población, privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos y la atención inmediata a los reportes ciudadanos.

Asimismo, el presidente municipal hizo entrega al Gobernador Manolo Jiménez del plan de inversión de los 10 millones de pesos que se aplicarán en el sector turismo en este año.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las distintas autoridades, con el firme propósito de brindar entornos más seguros y confiables para la ciudadanía.