Alcalde de Cuatro Ciénegas Inaugura Gimnasio Municipal Rehabilitado

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo uno de sus compromisos con la comunidad, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega inauguró el gimnasio municipal Dr. Arturo Cantú, el cual fue rehabilitado con una inversión de 1 millón 700 mil pesos y que busca impulsar la reactivación del deporte en el municipio.

El edil destacó que el próximo año se concluirán los trabajos con el cambio total del piso del auditorio, con el fin de modernizarlo y ofrecer un espacio más seguro y funcional.

"Este lugar no es solo un gimnasio, representa un punto de encuentro que fortalece la sana convivencia, la salud y la unión comunitaria", señaló Leija Vega al entregar el inmueble en condiciones óptimas para actividades deportivas, culturales y sociales.

La rehabilitación incluyó la restauración de la duela de madera del foro, colocación de cancelería nueva en sanitarios, aplicación de pintura en interiores y exteriores, mejoras en la iluminación, mantenimiento general y trabajos desde el estacionamiento hasta cada rincón del inmueble.

El alcalde subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por recuperar espacios públicos de gran valor para las familias de Cuatro Ciénegas y garantizar instalaciones dignas, seguras y de calidad.

Finalmente, reiteró que su gobierno continuará destinando recursos a la infraestructura municipal con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los cieneguenses y consolidar al deporte como motor de desarrollo social.