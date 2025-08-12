Comunidad de Sabinas se une para ayudar a Jesús Rivera Castañeda

SABINAS, COAH.- Gracias a la valiente denuncia de la señora Norma Leticia Pacheco, vecina de la colonia Santo Domingo, salió a la luz el doloroso caso de Jesús Rivera Castañeda, un adulto mayor de 67 años que lleva dos meses postrado en cama, sin poder moverse ni valerse por sí mismo. Su situación es alarmante: vive en completo abandono, sin atención médica ni apoyo familiar, en una vivienda humilde ubicada en la calle Río Álamos, cerca del arroyo El Aguililla en la Colonia Santo Domingo.

Don Jesús, quien alguna vez fue conocido en Sabinas como lustrador de calzado, vendedor ambulante y luchador bajo el nombre de "Dragón Rojo", fue traicionado por quienes debieron cuidarlo. Su última pareja, Claudia Verónica Arriaga Martínez, no solo lo dejó a su suerte, sino que además le robó su tarjeta de pensión del Bienestar, con la que mes a mes cobra el dinero destinado a su subsistencia. Esta acción no solo es inmoral, sino que representa un delito que debe ser investigado y sancionado.

A pesar de tener cinco hijos -Rigoberto, José Luis, Juan, Verónica y María-, Don Jesús no ha recibido noticias de ellos. Recuerda sus nombres y que radican en Saltillo, Monclova y Nueva Rosita, pero ninguno ha acudido a brindarle ayuda. La indiferencia familiar se suma al abandono institucional, dejando a este hombre en una situación de extrema vulnerabilidad, sin recursos ni cuidados básicos.

La denuncia pública ha despertado la solidaridad de la comunidad sabinense, que se ha movilizado para apoyarlo con alimentos, pañales, enseres domésticos y atención. Sin embargo, esta ayuda, aunque valiosa, no sustituye el derecho que tiene don Jesús a vivir con dignidad. Las autoridades deben intervenir para garantizarle un lugar seguro, ya sea con algún familiar responsable o en un asilo donde reciba los cuidados que merece.

La recuperación de su tarjeta del Bienestar es urgente. Este recurso económico podría permitirle acceder a servicios médicos, alimentación adecuada y un entorno digno. La denuncia contra Claudia Verónica Arriaga Martínez, con domicilio en la colonia El Mimbre, debe avanzar con firmeza. Mientras tanto, quienes deseen apoyar a don Jesús pueden comunicarse con la señora Norma Leticia en la colonia Santo Domingo o acudir directamente a su domicilio en la calle Río Álamos. Cada gesto cuenta para devolverle a este hombre la esperanza que le fue arrebatada.