Inaugurado primer Punto Violeta en San Buenaventura para brindar seguridad a mujeres

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el propósito de brindar seguridad y apoyo a las mujeres, se inauguró en San Buenaventura el primer Punto Violeta en la colonia Eulalio Gutiérrez, una iniciativa que busca transformar espacios comerciales en zonas seguras para quienes se sientan en situación de riesgo. En total, serán 12 los puntos que se instalarán en diferentes tiendas Oxxo del municipio.

El evento contó con la presencia del alcalde Javier Flores Rodríguez; María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productivo; la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González; Nila Ayala Mata, presidenta honoraria del DIF San Buenaventura; y Mauricio Palos, gerente de Oxxo.

Durante su intervención, María Bárbara Cepeda destacó la importancia de la colaboración entre los distintos sectores para generar espacios libres de violencia.

"Es una coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, para transformar establecimientos comerciales en lugares seguros. Esta iniciativa surge del compromiso de convertir sitios cotidianos en entornos libres de violencia física, emocional y moral, donde las mujeres puedan recibir ayuda inmediata, orientación y resguardo temporal. En Coahuila, ninguna mujer está sola", expresó.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez compartió una anécdota personal al recordar que su esposa fue víctima de acoso hace 14 años.

"Este tipo de programas me hubiera gustado que existieran antes. Mi esposa vivió una situación difícil, y fue gracias a la ayuda de unos trabajadores, esos ángeles, que hoy está bien. Por eso, la seguridad de las mujeres es una prioridad en mi administración", señaló.

Con la instalación de los Puntos Violeta, San Buenaventura se suma a la estrategia estatal de protección y acompañamiento a mujeres, reforzando el mensaje de que la unión entre autoridades, empresas y ciudadanía puede generar entornos más seguros e igualitarios.