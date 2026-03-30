Inicia Jesús Javier Flores talleres culturales en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez dio inicio al programa "Talleres en tu Colonia", una estrategia impulsada por la Casa de la Cultura como plan piloto para acercar actividades formativas y recreativas a niñas y niños del municipio.

El evento inaugural se realizó en la colonia Pueblo Nuevo, donde autoridades municipales, educativas y familias se dieron cita para participar en el arranque oficial de estos talleres que buscan fortalecer el desarrollo integral de la niñez.

Durante el acto, se destacó que este programa es resultado de la coordinación entre la Presidencia Municipal y el Departamento de Educación y Cultura, enfocado en fomentar la creatividad, la convivencia y el aprendizaje en entornos sanos.

En su mensaje, autoridades agradecieron la participación de los asistentes, así como la presencia de funcionarios como el secretario del Ayuntamiento, José Luis Terrazas, y la regidora de Educación y Cultura, María Luisa García Méndez, además de integrantes del Cabildo.

Asimismo, la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata, respaldó esta iniciativa enfocada en el bienestar de las familias.

Los talleres culturales permitirán que niñas y niños:

· Desarrollen su creatividad e imaginación

· Fortalezcan su autoestima y seguridad

· Aprendan a trabajar en equipo

· Descubran talentos en disciplinas como música, pintura, danza y manualidades

· Aprovechen su tiempo libre en actividades positivas

Como parte del protocolo, se llevó a cabo el corte de listón inaugural, declarando formalmente el inicio de los talleres en tu colonia, los cuales se espera tengan gran impacto social durante este periodo vacacional.

Finalmente, el alcalde reiteró su compromiso de seguir impulsando programas que acerquen la cultura, el arte y la educación a todos los sectores del municipio.