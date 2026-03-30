Cuatro Ciénegas se prepara para recibir turistas en Semana Santa

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El municipio de Cuatro Ciénegas está listo para recibir a visitantes durante este periodo vacacional de Semana Santa con una propuesta pensada para quienes buscan descanso, convivencia familiar, pero sobre todo un ambiente seguro y agradable.

El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas cuenta con una amplia oferta turística que combina naturaleza, historia, cultura e identidad local, posicionándolo como uno de los destinos más atractivos del norte del país.

Durante este periodo vacacional, la Plaza Principal será el punto de encuentro, donde diariamente se llevarán a cabo actividades gratuitas que incluyen música en vivo y presentaciones artísticas, generando un ambiente dinámico tanto para turistas como para habitantes.

Además, se instalarán puestos de antojitos mexicanos y artesanías locales, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de degustar la gastronomía tradicional y adquirir productos elaborados por manos cieneguenses, impulsando así el consumo local y la economía del municipio.

"Cuatro Ciénegas es un lugar único, no solo por sus paisajes y riqueza natural, sino por la calidez de su gente y la tranquilidad que ofrece a quienes nos visitan. Esta Semana Santa queremos que las familias encuentren aquí un espacio para descansar, convivir y disfrutar de todo lo que tenemos preparado", expresó el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega.

El Presidente Municipal subrayó que el ambiente en el centro será completamente familiar y accesible, ideal para quienes buscan disfrutar sin complicaciones, con opciones para todas las edades. La programación permitirá a los visitantes organizar su estancia y aprovechar tanto las actividades diurnas como nocturnas.

Asimismo, Leija Vega resaltó que Cuatro Ciénegas es un municipio con una gran historia, tradiciones, exquisita gastronomía, paisajes naturales, entre otras cosas que lo convierten en un destino único en México.

"Estamos listos para recibir a nuestros visitantes con orden, seguridad y hospitalidad. Cuatro Ciénegas es más que un destino turístico, es una experiencia que conecta con la naturaleza, la historia y nuestras tradiciones", finalizó.

El Alcalde Víctor Leija destaca la importancia de un ambiente familiar y seguro.

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas extendió la invitación a turistas y visitantes de la región a vivir esta Semana Santa, disfrutar de su esencia y ser parte de las actividades preparadas para esta temporada.