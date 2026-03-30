Sari Pérez refuerza la seguridad pública en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó temprano el pase de lista de los elementos de Seguridad Pública Municipal, donde reafirmó su compromiso de mantener la tranquilidad de las familias fronterenses mediante trabajo cercano, disciplina y presencia en territorio.

Durante este encuentro, dirigido a oficiales de la Policía Preventiva y agentes de Tránsito de ambos turnos, la edil destacó la importancia de desempeñar su labor con responsabilidad, vocación de servicio y respeto a la ciudadanía.

Acompañada por el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez; el subdirector operativo, Eli Hernández; el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán; y el regidor de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, la edil reiteró la relevancia de mantener la coordinación con la estrategia estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La alcaldesa hizo especial énfasis en fortalecer la proximidad social, instruyendo a los elementos a brindar un trato amable y respetuoso tanto a la población como a quienes visitan el municipio durante este periodo vacacional.

Asimismo, giró indicaciones para reforzar la vigilancia en colonias, domicilios y planteles educativos, priorizando la prevención del delito y la atención oportuna ante cualquier situación que pudiera afectar la seguridad.

Sari Pérez subrayó que la seguridad se construye todos los días con disciplina, coordinación y cercanía con la gente, y reiteró que su administración continuará fortaleciendo a la corporación para que Frontera siga siendo una ciudad segura, con orden y rumbo.